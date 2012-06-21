Військово-морські (ВМС) і Військово-повітряні сили (ВПС) США провели в неділю спільні навчання в Чорному морі. У них брав участь ракетний есмінець USS Porter.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр», посилаючись на заяву Шостого флоту ВМС США. Крім есмінця в навчаннях використовували літак-розвідник Poseidon P-8A, чотири винищувачі F-16, літак-заправник KC-135 Stratotanker і безпілотник MQ-9 Reaper.
Представники Шостого флоту ВМС США розповіли, що відпрацювання спільних дій з ВВС дозволила їм провести реалістичне і своєчаснеу тренування з метою посилити готовність країни діяти на морі в Чорноморському регіоні.
Відзначається, що навчання пройшли в міжнародних водах і повітряному просторі. Також повідомляється, що есмінець USS Porter і літак-розвідник Poseidon P-8A зараз здійснюють діяльність в Чорному морі після участі в навчаннях Sea Breeze, які проходили спільно з Україною.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»