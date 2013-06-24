За оперативними даними Казначейства, 2025 року надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету становили 163,6 млрд грн.

Військовий збір — загальнодержавний платіж, запроваджений 2014 року, для забезпечення фінансових потреб сектору безпеки і оборони. В умовах повномасштабної війни він залишається одним з інструментів мобілізації внутрішніх ресурсів держави.

За оперативними даними Казначейства, видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону 2025 року становили майже 2,67 трлн грн. Це означає, що на потреби оборони держава щоденно спрямовувала в середньому понад 7,3 млрд грн. Для порівняння: надходження від військового збору за підсумками 2025 року забезпечили фінансування оборонних видатків держави протягом 22 днів. Це додаткові 22 дні нашого життя, забезпечення наших захисників і захисниць, діяльності бізнесу, життєздатності країни, повідомляє Мінфін.