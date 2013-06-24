Із початку 2025 року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до державного бюджету було залучено майже 570 млрд грн. В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став другим за обсягом джерелом фінансування бюджету після зовнішніх запозичень. Упродовж року Мінфін провів 184 аукціони з розміщення ОВДП.

Одним з головних підсумків 2025 року стало істотне зростання участі громадян у фінансуванні державного бюджету. Портфель ОВДП у власності фізичних осіб збільшився з 78,5 млрд грн до 111,9 млрд грн, тобто на 33,4 млрд грн, або на 42,6%. Відповідно частка громадян у загальному портфелі ОВДП зросла з 4,2% до 5,7%.

Бізнес 2025 року також зберіг важливу роль інвесторів в ОВДП. Обсяг вкладень юридичних осіб зріс з 178,2 млрд грн до 212,3 млрд грн, або на 34,1 млрд грн. Їхня частка в загальному портфелі теж трохи збільшилася — з 9,6% до 10,8%.

Основними власниками ОВДП упродовж року залишалися комерційні банки, портфель яких становив 937,1 млрд грн (зростання на 51,4 млрд протягом року), а також Національний банк України з портфелем 664,5 млрд грн, який зменшився на понад 13 млрд грн протягом року.

2025-го середньозважена дохідність гривневих ОВДП зросла з 15,98% 2024 року до 16,24%. Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у євро, становила 3,22%, а середньозважена дохідність доларових ОВДП знизилася з 4,64% до 4,17%.

Рівень рефінансування внутрішнього державного боргу 2025 року в усіх валютах становив 118%, у гривневому сегменті — 131%.

Упродовж року було проведено аукціони з обміну ОВДП (switch-аукціони) на суму 35 млрд грн, що дало змогу зменшити боргові навантаження з погашення внутрішнього державного боргу.

Серед валютних інструментів найбільший попит мали доларові ОВДП зі строком обігу приблизно 1,5 року та середньозваженою дохідністю 4,17% річних. Загалом за рік залучення через такі облігації становили 2,5 млрд дол. США. Додатковими чинниками зростання зацікавленості населення ОВДП залишалися відсутність оподаткування, 100% гарантія держави повернення коштів та спрощений доступ до інвестування.

Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг коштів, залучених через внутрішні державні запозичення, становить майже 2 трлн грн. 2026 року Мінфін планує залучити через ОВДП до 420 млрд грн. Кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України. Також можна придбати ОВДП через застосунок «Дія», в банку або в ліцензованого брокера. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 грн / 1000 доларів США / 1000 євро.

Щоб придбати військові облігації через застосунок «Дія», необхідно в розділі «Послуги» обрати військові облігації, визначитися з типом облігацій за назвою українських міст або територій, обрати банк чи брокера, ввести контактні дані, обрати картку «єПідтримка» для одержання виплат, перевірити інформацію, надіслати запит обраному партнерові, підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах та оплатити облігації, повідомляє Мінфін.