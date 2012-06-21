Спільну заяву про започаткування енергетичного партнерства підписали цієї середи в Берліні в.о. міністра енергетики України Ольга Буславець і федеральний міністр економіки та енергетики ФРН Петер Альтмаєр.
«Основна мета енергетичного партнерства — вдосконалити й створити стійку енергетичну інфраструктуру зокрема за рахунок збільшення використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності», — йдеться в документі, розміщеному на сайті німецького міністерства.
Обидві сторони, зазначено в заяві, усвідомлюють непросту ситуацію в енергетичному секторі України, яка імпортує близько 38% енергоносіїв і використовує переважно викопні види палива, що негативно впливає на клімат. Тож високі витрати на виробництво енергії в Україні лягають великим тягарем на населення й економіку. На цьому тлі обидві сторони наголошують на актуальності для України використання значного потенціалу відновлюваних джерел енергії та енергоефективності й побудови сучасної енергетичної системи. У цьому наша країна може скористатися досвідом Німеччини та її технічною підтримкою, повідомляє Укрінформ.
Україна й Німеччина домовилися посилити співпрацю з інтеграції енергетичних ринків України до ЕNTSO-E (Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії), підвищення рівня енергетичної безпеки, декарбонізації економіки, обміну інноваціями в енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів у галузях розвитку зеленої енергетики, цифровізації енергетичної інфраструктури та створення сучасної енергетичної системи.
«Підписання спільної заяви — початок нового рівня діалогу між Україною та Німеччиною в галузі енергетики. Упевнена, що це стане імпульсом для реалізації нових стратегічно важливих проєктів з реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів, розвитку відновлюваної енергетики, зокрема водневої, та її інтеграції в мережу, підвищення використання технологій енергоефективності у всіх секторах економіки», — наголосила Ольга Буславець.
Після підписання Петер Альтмаєр сказав: «Дуже тішуся, що ми ще більше активізуємо двосторонню співпрацю в енергетичному секторі між Німеччиною та Україною й постійно підтримуємо модернізацію енергетичного сектору в Україні за допомогою енергетичного партнерства».
Саме енергетичне партнерство надає нашим країнам важливу основу для політичного діалогу в енергетичному секторі й сприятиме розширенню двосторонньої співпраці в питаннях енергетики й захисту клімату, істотно підвищивши її ефективність.
Уряд Німеччини вже чимало років активно співпрацює з Україною в межах двосторонніх проєктів. Основні напрями цієї взаємодії — підвищення енергоефективності будівель і промисловості, модернізація електроенергетики, розширення та інтеграція відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів CO2, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Під час візиту Ольги Буславець до Берліна обговорено співпрацю у трансформації українських вугільних регіонів і майбутнє партнерство з водневої тематики. Німецьке міністерство економіки тісно співпрацюватиме з цих тем з енергетичним агентством Dena та GIZ (Німецьке товариство зі співробітництва).
Відділ новин
«Урядового кур’єра»