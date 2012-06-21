Довкола ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» за останні роки склалася кризова ситуація. Вона пов’язана із заборгованістю компанії перед Енергоринком України через несплату за постачання електроенергії з боку тимчасово некотрольованих територій.
Нині енергопостачання на підприємствах критичної інфраструктури області стабілізовано, адже днями Кабінет Міністрів України частково ухвалив проект, підготовлений Луганською облдержадміністрацією, щодо компенсації пільг та субсидій на оплату послуг з електропостачання для населення та підприємств комунальної власності.
«Реалізація цих змін до постанови Кабінету Міністрів дасть змогу розблокувати компенсації з боку державного та місцевого бюджетів щодо пільг на 120 мільйонів гривень. Підписання КМУ проекту допоможе нам погасити заборгованість за 3-4 місяці. Це дозволить знизити заборгованість компанії ТОВ «ЛЕО» перед ДП «Енергоринком», – каже заступник комерційного директора ТОВ «ЛЕО» Сергій Без’язичний.
Але, за його словами, таке рішення у ТОВ «ЛЕО» розцінюють тільки як початок виходу з фінансової скрути, адже борг підприємства перед Енергоринком вимірюється в мільярдах гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»