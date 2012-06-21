Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Полтавщині цілий рік святкують 120-річчя місцевого обласного водоканалу, який знаменитий тим, що забезпечує полтавців дуже якісною і смачною артезіанською водою з сеноман-нижньокрейдяного горизонту, який залягає на глибині 400-800 метрів. Усі гості Полтави, які хоч раз пили місцеву воду, не нахваляться нею. Кияни й жителі інших міст-мільйонників про таку воду тільки мріють. А яка була смачна полтавська горілка, виготовлена на основі місцевої води. Тому водоканал Полтавщини має особливий почесний статус серед інших комунальних підприємств, навіть попри постійні пориви підземних водопровідних та каналізаційних мереж.

На честь 120-го дня народження цієї організації у Полтаві навіть установили пам’ятний знак, який увічнює водоканалівців. Його встановили в Сонячному парку біля перехрестя вулиць Соборності й Конституції.

Автор пам’ятника полтавський скульптор Дмитро Коршунов назвав своє творіння «Комунальник у колодязі та котик». Сьогодні це популярний об’єкт, біля якого полюбляють робити селфі більшість туристів.

Окрім пам’ятника, у місті скоро відкриють меморіальну дошку з інформацією про відзначення 120-річчя КП «Полтававодоканал».