Німецький автовиробник Volkswagen повністю розсекретив свій перший серійний електричний кросовер ID.4.
Як повідомляє пресслужба бренду, європейські продажі моделі розпочнуться в кінці 2020 року. У США електрокар добереться до дилерів в I кварталі 2021 року. Випуск електромобіля налагоджений на заводі в місті Цвіккау (Німеччина).
В основі моделі лежить модульна платформа MEB, яка розроблена виключно для машин з електродвигунами.
Габаритна довжина машини становить 4584 мм, ширина – 1852 мм, а висота – 1636 мм. Розмір колісної бази дорівнює 2765 мм. Об'єм багажного відділення – 543 л.
Кросовер отримав світлодіодні фари, панорамний люк, камеру кругового огляду, 21-дюймові колісні диски. При цьому у машини відсутня традиційна решітка радіатора.
У салоні встановлено цифрову приладова панель і великий сенсорний дисплей інформаційно-розважального комплексу. Кількість аналогових кнопок зведено до мінімуму. Крім того, модель отримала спортивне кермо триспиці.
Спочатку в продаж надійдуть задньопривідні кросовери з електродвигуном потужністю 204 к.с. Така версія зможе проїжджати без підзарядки до 520 км. Її максимальна швидкість становить 160 км/год. Розгін до 100 км/год займає 8,5 с. Пізніше клієнтам запропонують повнопривідний ID.4 потужністю 306 к.с.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»