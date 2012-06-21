Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
До численних нагород, якими відзначена самовіддана праця Сергія Костюка – завідувача паліативного відділення Лебединської центральної районної лікарні на Сумщині, нещодавно додалася ще одна.
Днями він удостоєний «Медичного Оскара» у номінації «Взірець служіння суспільству»
Церемонія нагородження пройшла у Київській національній філармонії, в якій узяли участь майже 600 медиків з усієї України – медичні сестри, сільські фельдшери, науковці, ті, хто брали участь в АТО.
Переможців також визначили в номінаціях «Найкращий лікар», «Найкращий медичний працівник», «Новатор охорони здоров’я», «За досягнення в міжнародному співробітництві в охороні здоров’я».
Окрім звання номінанта, лебединський лікар одержав орден Святого Пантелеймона та сертифікат на 50 тисяч гривень.