Фітнес-трекери – пристрої для контролю фізичних показників під час активності та тренувань. Якщо в якості тренування ви обрали плавання або інший вид водного спорту, фітнес-браслет допоможе отримувати та обробляти статистику фізичних навантажень.

Гаджет стійкий до вологи, тому можна тренуватися безпосередньо в ньому, лише слід тугіше застібнути ремінець на зап’ясті. Все, що вам потрібно знати про фітнес-браслет і воду задля комфортних тренувань, розказали спеціалісти інтернет-магазина електроніки STYLUS.

Чи можна пірнати з фітнес-трекером

Корпус браслета – водонепроникний. Це означає щільну герметичність та стійкість єкрана до потрапляння води всередину пристрою. Окрім того, тиск маси води обов’язково чинить негативний вплив на електроніку, але фітнес-трекери захищені і від подібних речей.

«У браслеті можна плавати або приймати душ. Запитання з’являються лише тоді, коли йдеться про так звану велику воду – спортивні басейни або море. Нові фітнес-трекери витримують навантаження води під час запливів або на не глибоке занурення, але з аквалангом у них пірнати не можна», – розповіли фахівці.

Що таке АТМ

Це показник вологостійкості фітнес-браслета, який зазначають виробники в інструкції. Вологостійкість вимірюється в одиницях, що дорівнюють атмосферному тиску на глибині 10 м. Тобто 1 АТМ = 10 м під водою. Але це не буквально, через що і виникає плутанина та псуються фітнес-трекери у тих, хто не розібрався в питанні.

Теоретично:

1 АТМ означає, що на трекер діє такий саме тиск, як на глибині 10 м.

Найчастіше, трекери мають 3 АТМ = 30 м

Практично:

3 АТМ: такий саме тиск, як з під крана води, сильно відкрученого.

3 АТМ: трекер або годинник витримає бризки, краплини дощу тощо, але топити його не можна! Корпус не повністю герметичний на швах, лише екран.

5 АТМ – 50 м: можна покласти у воду, наприклад, прийняти ванну, душ, купатися в басейні або в морі, але пірнати з ним не можна!

10 АТМ - 100 м: можна пірнути на маленьку глибину, приблизно на 1-1,5 м.

15-20 АТМ 150-200 м: можна стрибнути з вишки або зайнятися дайвінгом, але це вже годинник для дайверів!

Наскільки точним є фітнес-трекер для плавання

Водні види спорту передбачають не тільки фізичне навантаження, а й контакт із щільним середовищем. Тому гаджет має бути стійким і до різноманітних рухів та положень, і до тиску води. Окрім ризику розгерметизації, фітнес-трекер дає похибки через використання його у воді:

♦ розпізнає не всі стилі плавання, наприклад, не фіксує плавання на спині або батерфляй;

♦ знижує показники відстані у воді на 5-6%;

♦ видає помилки при визначенні швидкості.

Це не означає, що трекер слід викинути, але зауважте таку можливість, адже далеко не всі пристрої нормально функціонують у воді та розпізнають інформацію досконало.

Щодо ризику намокнути, фітнес-трекер дасть фору багатьом водонепроникним гаджетам, адже він створений для спорту, зокрема водного.

Якщо вас не лякає можливість неточності з похибкою на 5%, сміливо тренуйтеся на здоров’я та слідкуйте за трекером, щоб покращити свої показники та мати під рукою точні дані про кожне тренування.