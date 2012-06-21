Із 30 вересня до 5 жовтня в столиці України пройде 56-й Конгрес Всесвітньої боксерської Ради. На подію зберуться зірки світового професійного боксу, президенти федерацій з країн-членів WBC, промоутери, судді та спортивні функціонери. Усього в Київ з’їдуться понад 600 учасників Конгресу з понад 100 країн світу. У числі очікуваних заходів – не лише офіційні зустрічі й обмін досвідом, організатори обіцяють також цікаву програму з неформальним спілкуванням та благодійними акціями. А також планують познайомити учасників та гостей Конгресу з українською культурою і традиціями, продемонструвати їм справжню українську гостинність.
Ця подія відбудеться в Україні вперше. І ми готуємося провести захід на найвищому рівні, гідно презентувати Київ і Україну. Це дуже важливий захід як для світової спортивної спільноти, так і для розвитку боксу в нашій країні. Щорічно на форум з’їжджаються представники всіх країн-членів WBC і зірки боксу з усієї планети.
– Упродовж кількох днів учасники Конгресу обговорюватимуть актуальні проблеми, визначатимуть плани, вестимуть переговори про майбутні поєдинки, а діючі чемпіони дізнаються про своїх суперників, претендентів на чемпіонський титул. Крім того, це дасть величезний поштовх для підростаючого покоління, адже побачити своїх кумирів наживо спонукає дітлахів приходити до спортивних залів і посилено тренуватися, – прокоментувала «Вечірці» віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.