До кінця 2020 року ЗСУ мають перейти на нові знаки розрізнення. «Разом із плановою видачею форми воїнам видаватимуть і нові нагрудні та нарукавні знаки, тому різкого переходу на нові знаки не буде», — цитує Укрінформ слова начальника відділу впровадження військової символіки ЗСУ Ігоря Непоти. Зміни полягають у використанні чорної нитки для швидкої ідентифікації вояків замість різних відтінків зеленого.
«Ми максимально наближаємо зовнішній вигляд наших військовослужбовців до зовнішнього вигляду наших колег з Північноатлантичного альянсу», — запевнив посадовець.
На польовій формі ЗСУ нарукавний знак «Державний прапор України» буде розміщено на правому та лівому передпліччях. Нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання розміщується на правому передпліччі, нарукавний знак військової частини або навчального закладу — на лівому. Знак розрізнення військових звань, тобто погон, розміщено посередині грудей, нагрудний знак з прізвищем військовослужбовця — праворуч, а нагрудний знак «Збройні сили України» — ліворуч.