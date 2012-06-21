Як передає BBC, літак Boeing 787-9 Dreamliner компанії Qantas – з більш ніж 200 пасажирами і 16 членами екіпажу на борту – приземлився минулої неділю в аеропорту Хітроу в Лондоні, успішно здійснивши перший в історії безпосадочний пасажирський переліт з Австралії до Великобританії.
Рейс Qantas Flight 9 (QF9) вилетів з аеропорту в австралійському місті Перт приблизно о 19 годині за місцевим часом. Лайнер подолав маршрут в 14 498 кілометрів за 17 годин 20 хвилин і прибув до Лондона рано вранці 25 березня.
Сьогодні літак Qantas повернувся до Австралії з Лондона, зробивши посадку в місті Перт, передає ТАСС. Повідомляється, що він приземлився на 15 хвилин раніше, ніж було заплановано, таким чином, провівши в повітрі 16 годин 34 хвилини.
Більш далекі безпосадочні рейси на даний момент здійснюються лише авіакомпанією Qatar Airways: її літаки Boeing 777-200 з лютого минулого року здійснюють перельоти між Дохою, столицею Катару, і новозеландським містом Оклендом (протяжність маршруту складає 14 535 км).