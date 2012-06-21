Вперше відбувся відкритий аукціон із продажу торговельних місць на Бессарабському ринку через систему ProZorro. Переможець торгів – одне з фермерських господарств – орендуватиме торговельне місце за 9 тисяч гривень протягом трьох місяців.
– Продаж торговельних місць на комунальному ринку в центрі столиці – пілотний проект для Києва, – зауважив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Андрій Мельничук. – Відбувся лише перший аукціон. Але вже сьогодні зрозуміло, що продаючи торговельні місця в такий спосіб, можна не лише забезпечити рівні умови для кожного підприємця, який хотів би торгувати на Бессарабці, але і збільшити надходження до бюджету столиці.