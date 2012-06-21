Європейська південна обсерваторія (ESO) показала нове чітке кольорове зображення химерної газової туманності, яка нагадує в темному просторі космосу череп.

Знімок і короткий реліз до нього опубліковані на офіційному сайті ESO.

Повідомляється, що зображення було отримано за допомогою телескопа Very Large Telescope (VLT), який знаходиться в чилійській пустелі Атакама. На знімку відображено газову туманність, що розташована в центрі південного сузір'я Кита.

Отримати це кольорове і досить чітке зображення астрономам допоміг встановлений на телескопі приймач FORS 2. Спостереження велися «в променях, що випускаються атомами окремих хімічних елементів». Це дало дані про хімічний склад і структуру об'єкта. Знімок туманності Череп показує, що вона насичена воднем, позначеного на зображенні червоним кольором, і киснем, який відзначений блакитним кольором.

Свою назву ця химерна туманність отримала через схожість з гігантським черепом. Але є у неї є інша, наукова назва – NGC 246. Туманність знаходиться приблизно у 1600 світлових роках від Землі. Вона є залишки давно померлої зірки, схожої на наше Сонця. Вона утворилася, коли ця зірка в кінці своєї еволюції скинула зовнішню оболонку.

Від масивного світила в результаті залишилося лише її оголене ядро – білий карлик. Зараз це одна з двох зірок, видимих в центрі об'єкта NGC 246. До речі, це перша відома науці планетарна туманність навколо потрійної зірки – тісної зоряної пари, навколо якої на великій відстані обертається третій компаньйон.

«Ця туманність відома вже кілька століть, але лише в 2014 році астрономи за допомогою телескопа VLT виявили, що крім білого карлика і його компаньйона в серці туманності Череп захована третя зірка, яку на знімку не видно, – йдеться в релізі ESO. «Цей тьмяний червоний карлик знаходиться по сусідству з білим – на відстані від нього, приблизно у 500 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»