Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Дві третини професій, які сьогодні є в світі, скорше за все вимруть впродовж наступних десяти років. Про це повідомляє сайт Економічні новини, посилаючись на мультимільйонера Марка Гінзбурга.
На його думку, вимиратимуть цілі напрямки й першими відчутного удару зазнають професії, які ми називаємо посередницькими. Саме вони тепер, принаймні, до кризи, спричиненої коронавірусом, користувалися неабияким попитом, бодай в Україні. Хоча дедалі частіше люди починали «оминати» таких фахівців, замовляючи, що називається, послуги напряму, без посередників. До них, приміром, можна віднести брокерські та туристичні послуги.
Марк Гінзбург вважає, що це вже давно було помітно в США на вулицях великих міст, де раніше на кожному кроці були туристичні агенції, сьогодні їх просто немає.
За його словами, люди самі в Інтернеті шукають собі готель, транспортні послуги тощо і їм вже не потрібні для цього туристичні фірми. Хоча, слід додати, що саме туристичні фірми часто роблять чималі знижки на групові послуги, чого дати самостійний вибір готелю, туристичної програми (екскурсії) тощо не може.
Також Гінзбург вважає, що незабаром авіакомпанії та інші види транспорту також зазнають кризи. За його словами, це відбудеться через те, що люди набагато менше літатимуть та їздитимуть у відрядження. Дедалі більше нарад, симпозіумів, івентів відбуватиметься в режимі онлайн з помітною економією коштів.