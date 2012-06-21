Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській області обмолот ранніх зернових та зернобобових культур вийшов на фінішну пряму. Як повідомляє департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА, станом на 3 серпня жниварі вже розпочали лік другому мільйону тонн намолоченого збіжжя. Врожайність обнадіює: на круг виходить 49,7 центнера зерна з гектара, що проти відповідної минулорічної дати більше на 3,4 центнера.
Левову частку валового намолоту становить пшениця – понад 800 тисяч тонн за врожайності 53,2 центнера, решта – ячмінь та жито, яких з гектара збирають відповідно 46,3 та 27,5 центнера.
Значні надії в області покладають на масиви кукурудзи, яка цьогоріч займає близько 440 тисяч гектарів, або на 32 тисячі більше, ніж торік. Загалом валовий збір зерна очікується на рівні 4,1 мільйона тонн, у тому числі качанистої 3,1 мільйона тонн.
Цього року в області загальну площу під сільськогосподарськими культурами порівняно з минулим роком розширили на півтора відсотка, довівши майже до 1,2 мільйона гектарів, що дає всі підстави розраховувати на стовідсоткове створення продовольчих та резервних запасів збіжжя.