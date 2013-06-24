Міністр молоді та спорту Матвій Бідний відвідав табір переможців змагань «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» в Карпатах і взяв участь у церемонії закриття сезону, де поспілкувався з учасниками та оцінив їхні здобутки. В ефірі телемарафону «Єдині новини» він поділився думками про ці наймасовіші шкільні змагання в історії незалежної України і окреслив плани розвитку проєкту.

«Перебуваю під враженням після спілкування з учасниками табору і думок про те, наскільки неймовірне покоління молоді сьогодні зростає. Наскільки вони цілеспрямовані, наскільки вони змістовні, наскільки вони згуртовані», — наголосив міністр.

Проєкт «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» один з пріоритетних для Міністерства молоді та спорту. Він має глибоке розуміння й підтримку держави.

«Це проєкт Президента України, спрямований на те, щоб надати школярам змогу займатися спортом, дати їм відчуття єдності й командної гри. Саме через спорт упроваджуються дуже багато цінностей, важливих у побудові здорової спроможної нації. Це єдність, дисципліна, відповідальність», — підкреслив Матвій Бідний.

Цього сезону проєкт розширив охоплення серед школярів та оновив програму за кількома напрямами. Легку атлетику і шахи задіяли у тестовому режимі — цей крок був успішним.

«Ми додали гандбол, регбі-5, нові вікові категорії для того, щоб більша кількість школярів різних вікових груп могла взяти участь у змаганнях. Також плануємо додавати нові види спорту. Це настільний теніс і біатлон», — зазначив міністр.

Матвій Бідний наголосив, що залучення молоді до спорту потребує нових підходів в організації та створенні інформаційного контенту, зокрема для популярних серед молоді соц мереж.

«І в цей контент закладати — окрім спортивної складової — також складову ціннісну. Нам треба використовувати той факт, що спорт — один з найцікавіших, найяскравіших генераторів контенту, і грати на цьому, створювати для молоді цікаві програми, шоу, квести — там, де вони можуть безпосередньо брати участь в грі, розвивати вболівальницьку культуру і головне — гуртувати їх навколо здорових цінностей, навколо єдності українців», — переконаний міністр.

Серед майбутніх завдань він виокремив розвиток студентського спорту.

«Ми активно працюємо, думаємо над упровадженням проєкту серед закладів вищої освіти — це так звані студентські ліги. І зараз перебуваємо на стадії консультацій і створення додаткових стимулів для закладів освіти задля того, щоб вони також у себе розвивали інфраструктуру у вигляді спортивних споруд. І організаційно у вигляді спортивних клубів, гуртків, які допоможуть об’єднати студентів навколо занять спортом», — розповів Матвій Бідний.

У сезоні 2025/2026 програму «Пліч-о-пліч: всеукраїнські шкільні ліги» буде розширено до 11 видів спорту. Реформуючи масовий спорт в Україні, міністерство впроваджує європейську систему, створюючи умови для активної участі молоді на всіх етапах — від школи до вишу, що сприятиме формуванню як майбутніх чемпіонів і сильних громадян, повідомляє Міністерство молоді та спорту.