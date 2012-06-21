У Слов’янську біля приміщення міського відділу СБУ відбувся мітинг-реквієм для вшанування пам’яті про депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, якому посмертно присвоєно звання Героя України. Участь у заході взяли керівники Слов’янської міської ради, представники тутешніх громадських організацій, волонтери, мешканці міста. Присутні поклали квіти до встановленої тут меморіальної дошки українському активісту, вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв «руского міра» та розпочатої ним гібридної війни.
Саме у ці дні 2014 року російські найманці та місцеві сепаратисти схопили Володимира Рибака після мітингу в Горлівці, де він наважився зняти з будинку міської ради прапор самопроголошеної «ДНР» і повернути на законне місце державний синьо-жовтий стяг. Бранця відвезли до Слов’янська, утримували і катували у приміщенні СБУ, де тоді був штаб незаконного збройного формування на чолі з громадянином Росії І. Гіркіним-Стрєлковим, а через кілька днів його тіло зі слідами жахливих тортур місцеві жителі знайшли у річці Казенний Торець. За наявними у слідства даними, до катувань і вбивства безпосередньо причетні російські найманці, які на той час захопили і контролювали Слов’янськ та інші населені пункти Донеччини.