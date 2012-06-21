Вчора у Тернополі центральними вулицями міста пройшли маршем півтори тисячі військовослужбовців. Так розпочалися урочистості з нагоди повернення на постійне місце дислокації 44-ої окремої артилерійської бригади. Їх прийшли привітати мешканці та гості міста, духовенство й влада. За героїзм, мужність та відвагу захисників України відзначили нагородами, грамотами й подяками.
Понад п’ять тисяч військовослужбовців цієї бригади три роки виконували бойові завдання на Донеччині та Луганщині, обороняючи українську землю від російського агресора. Чотирнадцятеро з них загинули. Голова облдержадміністрації Степан Барна зазначив, що війна на сході нашої країни з російським окупантом не зупинилася. Тому нині тернопільські артилеристи мають провести злагодження, відновити сили та згодом повернутися на східний фронт, щоб здобути перемогу над противником. Водночас бійці сформували карту України, щоб укотре засвідчити, що Україна – вільна, сильна, неподільна, єдина.
Привітати славних захисників української землі спеціально приїхала до Тернополя й народна артистка України Руслана Лижичко. Відтак вона дала концерт.
Командувач оперативного командування «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк подякував артилеристам за вміння, бо «солдати в окопах знали, що коли за спинами стоїть артилерія 44-ої окремої бригади, вони впевнено можуть виконувати свої дії й жоден снаряд не впаде на наші позиції». Генерал висловив вдячність і керівництву області та Тернополя за роботу щодо зустрічі й підтримки бригади, а також за те, що роблять умови їхнього перебування у місці постійної дислокації комфортними.