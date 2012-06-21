В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля розширяють науковий, культурний та мовний вплив на студентів Луганщини. Днями у Стамбулі ректора Далівського вишу підписала угоду про співпрацю з Асоціацією університетів Близького Сходу «KUNIB». Ця міжнародна організація об’єднує майже 200 освітніх закладів Туреччини, Грузії, Азербайджану, Казахстану, Ірану та українського Криму.
«У планах – відкрити в Туреччині філію нашого вузу. Студентам, які навчаються на таких спеціальностях, як «Туризм», «Менеджмент», «Готельно-ресторанна справа», матимуть змогу проходити практику за межами України»,– підкреслила ректор Далівського вузу Ольга Поркуян.
До того ж, вона підкреслила, що «виш зацікавлений в обміні студентами та викладачами», а також у можливості отримання подвійних дипломів, коли студент, закінчивши вуз отримує документи одразу двох вищих навчальних закладів, «що є наразі світовою практикою».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»