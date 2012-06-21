Житель В'єтнаму Нгуєн Мінь Хен зробив своїм батькам дуже незвичайний подарунок і побудував для них паркан. Але для цього використовував такі матеріали, які спочатку були призначені зовсім для іншого. Для облицювання паркану він застосував сотні справжнісіньких айфонів, зануривши їх у бетон вниз екранами.
В основному будівельним матеріалом послужили iPhone 6 і 7 покоління. Причому Нгуєн Мінь Хен досить творчо підійшов до створення паркану і виклав корпуси з таким розрахунком, що вийшов геометричний малюнок. До речі, моделей в чорному оформленні виявилося дуже мало і паркан складається з айфонів переважно золотого, рожевого з сірого кольорів.
Як повідомляється, Нгуєн Мінь Хен є співробітником сервісного центру і, ймовірно, зібрав свій незвичайний будівельний матеріал з того, що не підлягає ремонту смартфонів. Скільки саме виробів відомого американського бренду потрібно для будівництва паркану, не повідомляється, але візуально можна побачити, що рахунок явно йде на сотні.
При цьому додатковий контраст створює і сама місцевість, де знаходиться будинок з таким парканом. Це невелике село, зі звичайними простими будинками.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»