Серена Вільямс у суботу обіграла талановиту чешську тенісистку Марі Бузькову, і пробилася до фіналу турніру WTA в Торонто, де зустрінеться з місцевою зіркою Б'янкою Андреєску.
Півфінал Вільямс – Бузькова тривав 1 годину 48 хвилин і закінчився з рахунком 1-6, 6-3, 6-3 на користь американки.
Щоб дістатися до фінальної четвірки, Бузькова, якій 21 рік, усунула американку Слоану Стіфенс, переможницю US Open 2017, Олену Остапенко, короновану в Ролан Гарросі того ж року, Симону Халеп, яка завоювала «Вімблдон» трохи більше місяця тому.
Але саме Вільямс позмагається з канадським дивом Б’янкою Андреєску, якій лише 19 років. У разі перемоги в Канаді «королева Серена» отримає свій перший титул після перемоги на Відкритому чемпіонаті Австралії 2017 року, це був би її 23-ій великий шолом.
Андреєску стала першою канадською тенісисткою, яка вийшла у фінал турніру з 1969 року, де тоді перемогла американка Софія Кенін, 20, 6-4, 7-6 (7/5).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»