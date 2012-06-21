Згідно з публікацією на офіційній Facebook-сторінці нідерландського підрозділу Xiaomi, смартфон на базі процесора Snapdragon 855 представлять наступного вівторка, 20 серпня. Апарат вже кілька днів доступний для замовлення у одного з місцевих ритейлерів. Очікується, що ціна новинки складе 429 євро за версію 6/64 ГБ і 479 євро за конфігурацію з 6 ГБ ОЗУ і 128 ГБ ПЗУ.
Xiaomi Mi 9T Pro оснастять AMOLED-дисплеєм діагоналлю 6,39-дюйма, потрійною основною камерою, акумулятором на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки і модулем NFC. Старт продажів очікується на ринках Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, пізніше апарат з'явиться і в інших європейських регіонах. Новинка надійде на ринок в білому, червоному, чорному і синьому кольорах корпусу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»