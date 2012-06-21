На це звернув увагу Заступник голови Державної служби зайнятості (центрального апарату) Сергій КРАВЧЕНКО в інтерв’ю «Урядовому кур’єру».

— Людина має розуміти, до якого роботодавця їде, що саме робитиме, на яких умовах. Я б рекомендував їхати на роботу за кордон лише через легальних посередників, які є на ринку праці й несуть відповідальність перед людиною. Хоч є країни, наприклад, Швеція, які принципово не хочуть працювати з посередниками, а тільки з людьми напряму.

Можна звернутися в Міністерство соціальної політики чи до служби зайнятості, і вам підкажуть, має ліцензію фірма, яка вас цікавить, чи ні. На сайті Мінсоцполітики є інформація, хто з посередників має ліцензію. Її можна знайти за посиланням http://www.msp.gov.ua/content/trudova-migraciya.html. Мінсоцполітики може перевіряти ліцензіатів, вони несуть відповідальність аж до кримінальної. На жаль, у нас багато людей вважають, що ліцензія — це формальність. Насправді якщо людина працює без ліцензії, то яка тут може бути відповідальність? Знаю, що навіть деякі туристичні фірми займаються працевлаштуванням. Вони просто заходять в інтернет і, перекладаючи інформацію з відповідних сайтів, добирають вакансії. Через таких багато людей ризикують часом, грошима а то й життям.

Ліцензований посередник має відправити працівника на роботу тільки після укладення договору. Тому людина, яка їде за кордон, має уважно його читати. Договір має бути вашою рідною мовою, його треба ретельно вивчити. На жаль, шукачі роботи за кордоном не завжди його читають, легковажно підписують і не знають, на що мають право. Наприклад, щодо медичного страхування. Не всі неліцензовані посередники його пропонують, бо хочуть надати послугу за мінімумом, а заробити максимум. Але якщо щось трапиться зі здоров’ям, а людина не матиме необхідних коштів? Не всі посередники у договорах чітко прописують умови роботи. В Україні розказують одне, а насправді може бути зовсім інше. Буває, що люди взагалі не отримують обіцяної роботи або їх везуть не до того роботодавця, а то й в іншу країну.

Посередники на ринку праці — і на цьому треба акцентувати — не мають права брати плату з людей за надання вакансії й за працевлаштування. Платити мають закордонні роботодавці посередникові, який підбирає для них персонал. На жаль, у нас цим зловживають і беруть гроші з того, хто шукає роботу, зазначив Сергій Кравченко.