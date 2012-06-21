Холі – це стародавній індуський фестиваль, який відзначається у всьому світі, щоб відзначити початок весни. Це релігійне свято, також відоме як фестиваль кольорів або кохання, відзначається танцями, співом та киданням яскравих порошків, відомих як гулал.
СВЯТО КВІТІВ
Як індуси весну зустрічали (відео)
Холі – це стародавній індуський фестиваль, який відзначається у всьому світі, щоб відзначити початок весни. Це релігійне свято, також відоме як фестиваль кольорів або кохання, відзначається танцями, співом та киданням яскравих порошків, відомих як гулал.