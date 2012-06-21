Холі – це стародавній індуський фестиваль, який відзначається у всьому світі, щоб відзначити початок весни. Це релігійне свято, також відоме як фестиваль кольорів або кохання, відзначається танцями, співом та киданням яскравих порошків, відомих як гулал.
 