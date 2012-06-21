Торік гостями столиці України стали 4 мільйони туристів. Із них 1,65 мільйона осіб становили іноземці. Всі інші були нашими співгромадянами. «Це поліпшення туристичного продукту майже на 28%. Тобто щорічно, починаючи з 2014 року, ми зростаємо. Ми фактично дійшли до рівня 2013 року, коли був максимальний потік туристів після Євро-2012», — окреслив на прес-конференції ситуацію начальник управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Антон Тараненко.
Нині в КМДА працюють над розробленням таких механізмів, щоб у недалекому майбутньому скласти гідну конкуренцію, скажімо, Празі чи Берліну. Тобто тим містам, у яких європейський турист був уже багато разів, а Київ для них може стати ніби ковтком свіжого повітря.
Столична влада акцентує на так званому подієвому туризмі, повідомляє УНІАН. Задля його розвитку від цього року кожними вихідними відбуватимуться фестивалі, ярмарки, інші заходи, які приваблюватимуть потоки туристів.
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«Урядового кур’єра»