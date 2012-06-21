Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Під час голосування за кандидатів на посаду міського голови Черкас, за результатами опитування «Савік Шустер-студії» та телеканалу «Україна-24», 32,66% виборців віддали голоси за діючого міського голову Черкас Анатолія Бондаренка (партія «За майбутнє»), 19,84% — за підприємця Віктора Євпака («Голос»). Отже, в другий тур виборів виходять Бондаренко та Євпак.

За попередніми підрахунками, на виборах до Черкаської міської ради найбільшу кількість місць одержує «Слуга народу» з результатом 20,68%.

Як повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Сергійчук, за попередніми даними, явка виборців на Черкащині становила 35,7%. Волевиявлення громадян відбулося без надзвичайних ситуацій та перешкод у діяльності міжнародних спостерігачів і виборчих комісій. За додержанням правопорядку на дільницях цілодобово слідкували правоохоронці області. На багатьох виборчих дільницях області триває підрахунок голосів.

Як стало відомо, від коронавірусної хвороби COVID-19 напередодні голосування помер кандидат до Христинівської міської і Черкаської обласної рад від партії «Європейська солідарність» Олександр Кучеренко.