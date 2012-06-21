З другого квітня українці зможуть обирати свого лікаря та підписувати із ним декларацію. В інтерв’ю «5 каналу» в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як люди підписуватимуть декларацію з обраним лікарем, що таке декларація, як змінити свого лікаря та відповіла на інші актуальні питання.
«Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, людина повідомляє державу (НСЗУ), що оплата за її обслуговування має находити у цей медзаклад. Якщо людина захоче змінити лікаря, достатньо підписати декларацію з новим – стара автоматично скасується в системі «Електронне здоров’я», – пояснює доктор Уляна Супрун.
Як українці обиратимуть терапевтів, педіатрів і сімейних лікарів
Підписати декларації можна з лікарями, заклади яких підключились до системи «Електронне здоров’я». Щодня до системи приєднуються нові медзаклади. Наліпка, яка інформує про те, що в цьому закладі можна обрати лікаря допоможе вам зорієнтуватися, в якому медзакладі можна обрати свого лікаря.
Важливо, що з липня медичні заклади первинної ланки, які уклали договір з НСЗУ, зможуть самостійно розпоряджатися коштами. Регламентується лише певна кількість мінімального оснащення та персоналу. Все інше заклад охорони здоров’я або лікар вирішуватимуть на свій розсуд відповідно до своїх потреб.