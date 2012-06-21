Даринка відкрила коробку з подарунком і була дуже здивована. Лялька, яку вона так чекала, вразила неприємним запахом. А придивившись, дівчинка помітила, що обличчя і вся голова іграшки нерівномірно пофарбовані. Волосся покрите фарбою із блискітками, які злущуються і залишаються на руках. Одяг має нерівні краї. Тато був також збентежений: мовляв, куди тільки я дивився? До того ж і поверхня іграшки містила необроблені краї. Одне слово, не лялька, а пам’ятник китайським бракоробам.
Як недавно з’ясували фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, не тільки ця лялька, а й чимало інших товарів зовсім не відповідають елементарним вимогам чинних нормативних документів. Про це й повідомили на офіційному сайті.
Лабораторні дослідження виявили, що це не такі вже й незначні недоробки, як намагаються подати виробники та реалізатори виробів. Прикро, що це стосується продукції для дітей. Ось круг для плавання й дитячий басейн. Жодної застережної інформації державною мовою для зниження ризиків, пов’язаних з використанням іграшок, як і знака відповідності технічним регламентам, на них немає.
Та що іграшки! Є й серйозніше, приміром, електроплитка «Елна-010Н». Її виробник — приватне підприємство «ВО Елна-Сервіс» з Вінниці. Як зазначають фахівці управління захисту споживачів, які досліджували якість виробу, він не відповідає нормативам за такими показниками: не має захисного заземлюючого дроту та символу 5041 «Увага, гаряча поверхня». В інструкції наведено неповну інформацію щодо безпечного користування. Вказаний в інструкції I клас захисту від ураження струмом не відповідає дійсності (фактично II клас). Маркування не відповідає вимогам довговічності. Ізоляція не витримує випробувальної напруги. Шнур живлення не відповідає вимогам безпеки. Можливий контакт із частинами, які не мають додаткової або посиленої ізоляції (нагрівач і дроти внутрішнього монтажу). Тож висновок спеціалістів дуже невтішний.
Як і про настільну лампу (артикул SV-9656Т), якою торгує магазин «Євразія». Тут немає маркування нормованої потужності, торгової марки, моделі чи типу. Немає й інструкції із вказівкою про заміну шнура живлення. Тим часом коштує лампа 395 гривень. Подібні претензії перевіряльники висловили й до якості польської машинки для підстригання волосся.
Відповідно до вимог українського законодавства, підприємці зобов’язані реалізовувати лише безпечну для споживачів продукцію. Тому Головному управлінню Держпродспоживслужби в Черкаській області довелося застосувати штрафні санкції в сумі близько 144 тисяч гривень. Із них на сьогодні стягнуто більш як 116 тисяч. Притягнуто до адміністративної відповідальності одну особу.