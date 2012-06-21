Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Ще не так давно цілі покоління у нашій країні виростали з твердою вірою у те, що потрібно у першу чергу опікуватися інтересами держави, батьківщини, а потім уже своїми власними. А зараз у нас навіть мала дитина знає, що статус людини в суспільстві залежить від глибини її гаманця. Відтак, усі прагнуть розбагатіти, інша справа, що цього досягають різними способами: хтось – чесною працею, а є й такі, які вдаються до крутійства, оборудок. Як, наприклад, фермери у одному з районів Полтавщини, які замість олійного маку посіяли на своєму 240 гектарному полі нарковмісний.
Коли їх «розкусили», і фахівці порахували скільки ж нарковмісних рослин росте на їхній ділянці, отримали вражаючу цифру – 350 мільйонів. Наркоділки з такої кількості маку можуть заготовити не менше 70 тонн макової соломи, вартість якої на «чорному ринку» сягає майже 7 мільярдів гривень.
Звичайно, що аграрії запевняють правоохоронців у своїй невинуватості, начеб вони не розрізняють, який мак безпечний, а який містить морфін і кодеїн. Але їм не вірять. Тим більше, що суд чомусь довго не давав дозволу на знищення незаконного посіву. За 1,5 місяця, стільки тривала судова тяганина з цього приводу, слідчим і прокуратурі двічі відмовляли та більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати поле «під зберігання» стороннім організаціям. Таку інформацію оприлюднив голова Нацполіції Сергій Князєв.
Утім суд таки надав силовикам відповідну постанову. Рослини снотворного маку на фермерському наділі буде знищено, їхніх власників покарано. Замість 7 мільярдів гривень прибутку, нерозбірливим гречко чи то пак макосіям загрожує до 7 років в’язниці.