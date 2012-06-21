Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Ринок іпотечного кредитування в Україні стає дедалі концентрованішим. Так вважають фахівці Національного банку.

На їхню думку, в країні на початку 2020 року сім банків надавали 60% кредитів, зараз вони ж надають практично всі кредити.

У ПравексБанку оцінюють свою частку у наданні іпотеки в 10%. Однак в цих програмах активізувалися і державні фінансові установи. Всі ці банки нарощували свої портфелі, зменшили ставки за іпотечними кредитами.

Втім, чимало банків взагалі відійшли від надання іпотечних кредитів, і схоже, далі цим займатися не збираються.

Для порівняння торік іпотеку пропонував 21 банк. Було надано 4,8 тисячі кредитів.

Як уже розповідав «Урядовий кур’єр», у липні 2020 року стартувала державна президентська програма іпотечного кредитування під 10% річних. Проте бажаючі отримати такі кредити часто заявляли, що насправді мінімальний відсоток за такими позиками становить 13,99% для нерухомості на первинному ринку житла, а на вторинному ставку 10% встановлюють лише на перші півроку. Починаючи з сьомого місяця обслуговування іпотеки, банки встановлюють ставку, яка дорівнює 15% річних.