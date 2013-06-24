Перша леді України разом з командою Фундації Олени Зеленської відвідала молодіжний простір «12—21» у Хмельницькому. Це один з перших просторів мережі, яку фундація розвиває для підлітків і молоді віком від 12 до 21 року. Дружина Президента поспілкувалася з командою та молоддю, яка прийшла до простору. За два місяці роботи простору у Хмельницькому відбулися десятки заходів: творчі майстер­класи, тренінги, кіновечори та клуби настільних ігор. Команда поділилася першими результатами й розповіла про виклики, з якими стикається у процесі створення безпечного простору.

«Для нас важливо не лише відкривати нові простори, а й повертатися до них, щоб почути молодь і команду. Найцінніше — це слова підлітків про те, що тут вони можуть видихнути, не пояснювати зайвого й просто бути собою. Саме таким ми й планували зробити «12–21»: щоб тут було відчуття підтримки та прийняття», — зазначила Олена Зеленська.

Вона відвідала центр життєстійкості Красилівської громади на Хмельниччині. У центрі надали вже майже 10 тис. індивідуальних і групових послуг із психосоціальної підтримки для 3,5 тис. людей. Понад 60 % із них — ветерани та члени родин ветеранів і військових. Усі послуги в центрі безкоштовні, а заходи орієнтовані на запити й потреби жителів громади.

У громаді вибудувана співпраця між усіма, хто надає психосоціальні послуги. Її реалізують через систему перенаправлення, яка гарантує своєчасне інформування людини про відповідного фахівця та організацію супроводу до моменту фактичного отримання послуг.

«Ще одна особливість центру — у будівництві та облаштуванні взяли участь міський бюджет і бізнесмени­благодійники, а психологічною допомогою опікується місцева громадська організація. Реалізує весь проєкт Мінсоцполітики в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Саме така спільнодія всіх складових суспільства — громади, громадськості, підприємців, держави — дає найкращі результати й підтримує життєстійкість цілої країни», — наголосила перша леді.

Олена Зеленська відвідала хмельницьку лікарню — один з базових закладів країни, де лікують поранених захисників. З початку повномасштабного російського вторгнення понад 12 тис. воїнів пройшли тут реабілітацію після поранень.

На базі реабілітаційного відділення працює реабілітаційний центр Recovery. Також у лікарні є центр ментального здоров’я, який функціонує в межах державно­приватного партнерства завдяки проєкту «Повернення». Це сучасний простір для пацієнтів, що потребують психологічної, психосоціальної та психіатричної підтримки.

«Опікуючись Всеукраїнською програмою ментального здоров’я «Ти як?», я щиро підтримую ініціативи, що допомагають людям дбати про свій внутрішній стан. І сьогодні знову бачу, скільком людям вони справді змінюють і поліпшують життя», — підсумувала дружина Президента.

Олена Зеленська відвідала навчальні заклади на Хмельниччині, які впроваджують реформу шкільного харчування. В одному з них оновили харчоблок та їдальню, а в другому всі стандарти якості харчування було закладено ще під час будівництва.

«Щоб модернізувати понад десяток навчальних закладів, громади скористалися державною субвенцією, передбаченою саме для таких потреб. Принагідно нагадую всім регіонам: ця можливість є, звертайтесь і використовуйте її. До фінансування також долучилися місцеві бюджети. Саме співфінансування дає змогу досягати найкращого для дітей», — сказала Олена Зеленська.

Під час наради з головами громад начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін зазначив, що ще 21 заклад модернізували коштом місцевих бюджетів і благодійних організацій.

Дружина Президента наголосила, що важлива складова реформи — комунікація з усіма її учасниками.

«Мета реформи — не просто нагодувати дітей навіть у складний час. Її первинна, ще довоєнна ціль — годувати здорово, виховувати культуру харчування та ростити здорове покоління. І якщо кожен, хто втілює реформу у своїй громаді, триматиме це у фокусі, результат буде», — акцентувала перша леді.

У Хмельницькому Олена Зеленська відвідала один із заходів, присвячених культурі здорового харчування, — фестиваль «School Food Fest: Healthy з корінням». Там проводили майстер­класи з приготування традиційних і сучасних страв, а також інші активності для батьків і дітей за участю кухарів.

Захід відбувся на базі кулінарного хабу як частини реформи шкільного харчування. Менш ніж за рік тут пройшли навчання понад 300 кухарів.

«Якщо після шкільного обіду чи такого фестивалю дитина принесе додому корисний рецепт або нове знання, поділиться ним з родиною і збереже цю звичку на все життя, можна сказати, що реформа працює. І в Україні зростає здорове покоління», — підсумувала перша леді.

Джерело:

Офіс Президента