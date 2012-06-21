Київська міська державна адміністрація затвердила план заходів до Дня Державного прапора України та 28-ї річниці Незалежності України. У п’ятницю 23 серпня відбудеться церемонія урочистого підняття Державного прапора України на Софійській площі (09.00), біля будівлі Київської міської ради (10.00) та в районах столиці.
У Національному історико-культурному музеї «Київська фортеця» відбудеться святкова концертна програма до Дня Незалежності. Увечері, о 18.00, пройде мистецький захід «Тобі, Незалежна Батьківщино».
У парках ім. Тараса Шевченка, «Перемога» та Голосіївському відбудуться святкові концерти, а на Співочому полі — Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Ти у серці моїм, Україно!»
Біля стели Перемоги 23 серпня відбудуться змагання на ретроавтомобілях для встановлення рекорду України, а також відкриється виставка ретроавтомобілів.
24 серпня урочисті заходи до Дня Незалежності відбудуться за участю керівництва держави та міста на Майдані Незалежності та на алеї Героїв Небесної Сотні (9.30 — 11.00).
Передбачено покладання квітів до пам’ятників, пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України у XX столітті, загиблих учасників Революції гідності, учасників АТО і ООС.
Біля будівлі Київської міської ради (Хрещатик, 36) о 13.00 відбудеться святковий захід з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, а з 16.00 до 19.30 — фестиваль етнічних громад «Етнічний віночок».
На Хрещатику від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка з 15-ї до 22-ї години заплановано акцію «Україна єдина» Київського міського автоклубу. На Хрещатику від вул. Прорізної до будівлі Укрпошти з 13-ї до 17-ї години відбудеться вуличний соціальний фестиваль «Карта мрії-2019».
Від Русанівської та Дніпровської набережних до вулиці Княжий Затон з 9.00 до 13.00 можна буде взяти участь у «Забігу у вишиванках». Проходитимуть пішохідні екскурсії «Володимирський шлях Михайла Грушевського» та Урядовим кварталом; Міжнародний фестиваль мистецтв «Діалоги культур»; показ колекції бренда Serebrova в межах концепції Ukraine Now; фестиваль «Відкрита музика міста» на майданчику перед Національним музеєм історії України; вітрильна регата «День Незалежності» на причалі Київського річкового вокзалу.
А 28 серпня, в річницю іловайської трагедії, передбачено провести захід, присвячений пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність країни: 10.00—12.00 за адресою Повітрофлотський проспект, 25, 16.00—17.00 на Михайлівській площі.
До столичної влади надійшли заявки на проведення акції «Парад Нескорених» до Дня Незалежності України від громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Загін тероборони «Самооборона Києва». Заявки на проведення Параду Нескорених надійшли від ГО «Форум порятунку» і «1 Сотня Самооборони Майдану», БФ «Стіна народної пам’яті» та інших.
Київське товариство політв’язнів та жертв репресій подало до КМДА заявку на проведення Маршу гідності до Дня Незалежності, а ГО «Незламні матері України» проведуть ходу родин загиблих учасників АТО. Громадська спілка «Рух ветеранів України» проведе Марш захисників України.