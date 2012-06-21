Космічний апарат OSIRIS-REx зробив дивовижний знімок Землі, перебуваючи від нас на відстані майже 64 мільйони кілометрів.
Американська міжпланетна станція OSIRIS-REx зробила цей унікальний знімок 17 січня 2018 року, в рамках технічних випробувань. На час зйомки апарат знаходився на відстані 63,6 млн кілометрів від Землі, віддаляючись зі швидкістю 8,5 км / с.
На фотографії можна помітити нашу планету – крихітну яскраву крапку в центрі, а також Місяць – ще більш маленька точка праворуч від Землі.
Втім, це далеко не все, що є на зображенні. Як пояснили в NASA у верхньому лівому куті можна побачити Плеяди в сузір'ї Тельця. У правому верхньому куті фотографії знаходиться Хамаль – найяскравіша зірка в сузір'ї Овна. Землю і Місяць на зображенні оточують п'ять зірок, що входять в сузір'я Кита.
ДОВІДКА «УК»
Станцію OSIRIS-REx було запущено в космос 8 вересня 2016 року. Вчені сподіваються, що станція OSIRIS-REx досягне астероїда Бенну в серпні 2018 року, а повернеться на Землю - із зразками грунту - приблизно у вересні 2023 року.