Міністерство економіки України продовжує роботу над новою Стратегією зайнятості населення. 22 травня відбулася чергова зустріч робочої групи, у фокусі обговорення – виклики та можливості з працевлаштування населення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Повномасштабна війна змінила ринок праці України. Все більше українців стикаються із викликами у працевлаштуванні через втрату здоров’я, життєві обставини чи соціальну вразливість. І найбільше це стосується окремих груп, зокрема, ветеранів війни, людей з інвалідністю, жінок, людей старшого віку, внутрішньо переміщених осіб, українських мігрантів, трудових мігрантів в Україні.

За даними звіту «Глобальний гендерний розрив» Всесвітнього економічного форуму, у 2024 році Україна посіла 63-тє місце, покращивши свій показник порівняно з 2023 роком (66-те місце).

За даними Міністерства соціальної політики України, на обліку перебувають близько 4,65 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких 1,9 млн – люди працездатного віку.

За оцінкою Агентства ООН у справах біженців 6,9 млн українських мігрантів перебувало за кордоном станом на квітень 2025 року.

«Відновлення економіки України неможливе без активної участі ветеранів, людей з інвалідністю, жінок та молоді. Тому держава має гарантувати рівні можливості для всіх та створити умови, в яких кожен і кожна зможуть реалізувати свій професійний потенціал. Саме з цією метою ми працюємо над новою Стратегією зайнятості. Один із її ключових пріоритетів — подолання бар’єрів до працевлаштування через підтримку людей за допомогою перекваліфікації, навчання, адаптації робочих місць та інших інструментів. Розвиток інклюзивності сьогодні — це не опція, а необхідна умова для стійкого економічного зростання», – прокоментувала заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

У межах робочої зустрічі обговорили такі бар’єри в доступі до ринку праці:

невизнання військового досвіду як професійної кваліфікації серед ветеранів, зокрема учасників бойових дій;

низький рівень зайнятості людей з інвалідністю та обмежена доступність робочого середовища;

гендерна нерівність на ринку праці, зокрема розрив в оплаті праці та професійна сегрегація;

обмежена мобільність та доступ до житла для внутрішньо переміщених осіб;

Серед можливих рішень проблем з працевлаштуванням у межах обговорення було запропоновано:

впровадження кар’єрного консультування, програм стажування та розвиток професійної перепідготовки;

заохочення роботодавців до створення інклюзивного середовища праці та активнішого залучення людей, які стикаються з перешкодами у доступі до ринку праці;

запровадження механізмів перекваліфікації ветеранів ще під час проходження служби;

підтримку інтеграційних програм для ВПО, жінок, осіб з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном.

Проект стратегії зайнятості України розробляється Міністерством економіки України за сприяння Уряду Німеччини та підтримки GIZ Ukraine і Офісу ефективного регулювання BRDO у межах проекту «REYOIN – Cприяння соціально-економічній інтеграції українців, які повертаються з-за кордону, внутрішньо переміщених осіб та населення приймаючих громад в Україні».