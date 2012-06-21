Стратегічне завдання влади полягає в пошуку такого партнера для ПАТ «Магістральні газопроводи України», який разом з урядовцями забезпечить високий рівень довіри в Європі до вітчизняної газотранспортної системи й підземних газових сховищ. Таку позицію під час відкритих слухань парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки висловив віце-прем‘єр-міністр Володимир Кістіон.
На його думку, такий підхід дасть великій кількості європейських постачальників змогу купувати російський газ на сході України без будь-яких обмежень і самостійно оплачувати послуги українських операторів газотранспортної системи та підземних сховищ газу з транспортування та зберігання газу, які діють відповідно до зрозумілих і звичних для представників з ЄС кодексів транспортних мереж та правил газових ринків.
«Перед Україною стоять серйозні виклики, які мають прямий вплив на долю нашого стратегічного активу — національної ГТС. Будівництво обхідних газопроводів, міфи про ненадійність української труби й неготовність до забезпечення стабільного транзиту після 2019 року тощо. Тому пошук надійного партнера для ПАТ «МГУ», імплементація європейського енергетичного законодавства та створення міжнародного газового хабу — більш ніж пріоритетні завдання», — конкретизував Володимир Кістіон.
Серед головних вимог до міжнародного партнера насамперед — забезпечення завантаженості ГТС і підземних сховищ, перенесення точок обліку на східний кордон, а в перспективі — сприяння утворенню газового хабу та інтеграції до європейської мережі.
«Ми провели попередні консультації з потенційними партнерами ПАТ «МГУ». На основі цього сформуємо пропозиції до конкурсу, але затвердження результатів конкурсу та ухвалення остаточного рішення про визначення одного або кількох партнерів — за Верховною Радою», — резюмував урядовець.
Служба віце-прем’єр-міністра нагадує, що вже 10 міжнародних компаній надіслали пропозиції співпрацювати з ПАТ «МГУ». Це, зокрема, такі європейські газові консорціуми Словаччини та Італії, як Eustream і Snam, Нідерландів та Франції — Gazunie та GRTgaz, компанії з Польщі — GAZsystem, Греції — Desfa, Іспанії — Reganosa, Німеччини — Verbunddnelz Gaz AG, Бельгії — Fluxys, Румунії — Transgaz.
Спеціально створена урядом робоча група провела попередні консультації з міжнародними операторами магістральних газових мереж. На їх основі буде сформовано пропозиції до умов конкурсу. Їх має затвердити Кабінет Міністрів для подальшого проведення прозорого пошуку надійного міжнародного партнера для ПАТ «Магістральні газопроводи України».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»