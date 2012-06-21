Зірки, подібні до нашого Сонця, можуть мати до шести відповідних для розвитку життя планет, але так звану «зону населеності», в якій повинні бути розташовані такі планети, скорочують гіганти на кшталт Юпітера. До такого висновку прийшли автори статті, яка з'явилася у виданні Astronomical Journal.
Для життя в тому вигляді, в якому її знаємо ми, необхідна вода в рідкому агрегатному стані. Відповідно, діапазон температур на планеті повинен забезпечувати існування води в рідкому вигляді. Ділянка простору навколо зірки, в якій можуть існувати планети з придатною для рідкої води температурою, називається зоною населеності.
У Сонячній системі в зоні населеності знаходиться тільки Земля. Але в інших зоряних системах, наприклад, в системі зірки TRAPPIST-1, в зоні населеності розташовані три планети. Цей факт змусив співробітників Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США) задуматися, яка максимальна кількість планет може розташовуватися в зоні населеності.
«Комп'ютерне моделювання показало, що у зірок сонячного типу може бути до шести планет в зоні населеності. Але в реальності таке спостерігається рідко, так як зона населеності зазвичай серйозно скорочується через існування таких масивних планет, як Юпітер. Колосальне тяжіння планет-гігантів серйозно впливає на рух сусідніх планет, тому багато орбіт в населеній зоні стають нестабільними», – каже Стівен Кейн, автор публікації.
ДОВІДКА «УК»
Юпі́тер — п'ята та найбільша планета Сонячної системи. Відстань Юпітера від Сонця вимірюється в межах від 4,95 до 5,45 а. о. (740—814 мільйонів км). Разом із Сатурном, Ураном і Нептуном Юпітер класифікують як газового гіганта.
Юпітер більш ніж удвічі масивніший за всі інші планети разом узяті; він майже в 318 разів масивніший за Землю. Однак маса Юпітера недостатня, аби перетворитися на зорю, подібну до Сонця: для цього його маса мала б бути ще в 70—80 разів більшою. Тим не менш у надрах Юпітера відбуваються процеси з досить потужною енергетикою. Вірогідним джерелом такої енергії є гравітаційне стиснення.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»