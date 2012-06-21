На Миколаївщині шукають вихід із кризи державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод». У Миколаївській облдержадміністрації відбулося засідання, де обговорювали сучасний стан справ і перспективи розвитку ДП «МСБЗ», в тому числі створення на його базі території, найбільш привабливої для залучення інвестицій. Серед учасників — чиновники ОДА, представники ДК «Укроборонпром», керівництво заводу.
«Маємо працювати з повною налаштованістю на розв’язання проблем заводу у максимально короткі строки, — зазначив перший заступник голови Миколаївської ОДА В’ячеслав Бонь. — Насамперед маємо вирішити питання погашення заборгованості із заробітної плати та інших платежів». Результатом наради став початок роботи з розробки спільної концепції розвитку підприємства, яка передбачатиме проведення інвентаризаційних заходів економічного та фінансового потенціалу заводу, можливі шляхи вирішення питань завантаженості виробничих потужностей підприємства, реалізації домовленостей щодо ремонтування цивільних і військово-морських суден. Нещодавно за пропозицією облдержадміністрації досягнуто згоди ДК «Укроборонпром» щодо питання створення на базі ДП «Миколаївський суднобудівний завод» індустріального або технологічного парку.