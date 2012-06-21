Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Компанії, які забезпечують населення газом, сьогодні пропонують блакитне паливо за ціною від 4,7 до 6,8 гривні за кубометр. Про це інформує центр «ГазПравда».

Найменшу ціну на газ своїм споживачам пропонує «Нафтогаз України» –– 4,7 грн за кубометр. На другому місці в цьому переліку опинилася компанія із Запоріжжя –– 4,8 грн за кубометр.

Інші регіональні компанії у жовтні 2020 року пропонують споживачам газ за ціною від 5,37 до 6,85 гривні за кубометр. Таких компаній майже дві третини від загальної кількості.

Як зазначав на початку вересня 2020 року глава «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, якщо споживачі підпишуть угоди з компанією на весь рік, то це убезпечить їх від зростання ціни на «блакитне» паливо впродовж 2020-го.

Споживачі в свою чергу сигналізують, що облгази стали виписувати їм платіжки за минулі періоди споживання зі значними сумами заборгованості.

Тож фахівці рекомендують встановлювати газові лічильники: до кінця 2020 року це можна зробити безкоштовно. З 1 січня 2021 року, як зазначають керівники облгазів, для споживачів, які не встановили газові лічильники, ціна на блакитне паливо зросте втричі.