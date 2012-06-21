Як відомо, 22 липня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про заходи щодо протидії рейдерству». Він передбачає ухвалення законопроєкту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам знищувати бізнес і відбирати нерухомість.
Із цієї нагоди голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар звернулася до Володимира Зеленського із пропозиціями щодо закону про антирейдерство, які розробили фахівці асоціації.
Запропоновано внести правки до чинних законів «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. №755-IV, «Про нотаріат» від 02.09.1993 №3425-XII. Пропозиції Асоціації тваринників містять рекомендації для посилення гарантій захисту державою речових прав на нерухоме майно.
Асоціація тваринників пропонує здійснювати державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу виключно за її місцем перебування (у чинному законі — незалежно від нього). Це дасть змогу запобігти тому, що зміни у відомостях роблять сторонні люди.
Також варто запровадити обов’язкову перевірку нотаріусами та державними реєстраторами дійсності та змісту нотаріальних довіреностей через Єдиний реєстр довіреностей (у чинному законі реєстратор перевіряє лише дійсність довіреності), а також скоротити термін розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, строк доведення до відома скаржникові про прийняте рішення Міністерства юстиції за підсумками розгляду скарги.
Слід передбачити на законодавчому рівні обов’язкове нотаріальне посвідчення документів щодо переходу права власності корпоративних прав юридичних осіб (договорів купівлі-продажу, дарування тощо). І конче необхідно посилити кримінальну та адміністративну відповідальність у сфері державної реєстрації. Пропозиції також містять інші рекомендації.
Ірина Паламар звернулася до Президента із проханням залучити представників Асоціації тваринників до робочої групи з підготовки проєкту закону.
Відділ аналітичних матеріалів
«Урядового кур’єра»