НТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського та КНУ ім. Тараса Шевченка очолили національний рейтинг «Топ-200 Україна 2018».
Новий академічний рейтинг був створений Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського» і Київський національний університет імені Тараса Шевченка стали абсолютними лідерами рейтингу і розділили перше місце. КПІ ім. Сікорського отримав інтегральний показник діяльності – 84,74, КНУ ім. Шевченко – 80,59. На третьому місці рейтингу – Харківський національний університет ім. Каразіна (показник 48,95), на 4-му – НТУ «Харківський політехнічний інститут» з показником 44,70.