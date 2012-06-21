Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Ресурс молокопереробних підприємств України MilkUA зазначає: хоча загальна кількість молочної сировини на переробку за дев’ять місяців 2020 року зменшилася на 8,2%, натомість його якісний склад поліпшився. Хоча відсоток сировини вищого ґатунку в загальному обсязі знизився з 27,2 до 25,5% або ж на 649,6 тис. т, зате частка молока першого ґатунку, навпаки, зросла, і доволі суттєво – із 27,3 до 43%, що в натуральному виразі сягнуло 1 млн 92,6 тис. т. Також варто зазначити, що істотно знизилася частка другого ґатунку – з 24,7 до 4,6%.

Переробники вкотре зауважують, що поліпшення якості відбувається в основному за рахунок промислових молочарських господарств і на доказ наводять їхні показники окремо. Так, з-поміж молока, що надходить від промислових ферм, 34,4% має ґатунок екстра, 33,3% – вищий, 31,4% – перший і лише 0,7% – другий. Таким чином українські професійні молочні господарства за якістю продукції поступово наближаються до європейських.