Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Президентська програма «Доступні кредити 5-7-9%» фактично припиняє роботу. Про це зазначив керуючий партнер «Фінансового клубу» Руслан Чорний.

На його думку, стало зрозуміло, що з часом банкірам просто вже немає кому видавати кредити. Руслан Чорний зазначив, що перелік клієнтів, яким спершу було розписано видачу таких кредитів, вже вичерпано.

Інші експерти переконані, що це сталося через те що чимало людей, які б хотіли взяти такі кредити, не можуть це зробити, адже їм відмовляють у цьому.

Руслан Чорний вважає, що до такої програми треба внести відповідні корективи, щоби менше підприємців отримувало відмову у кредитуванні.

На думку начальника відділу досліджень системних ризиків департаменту фінансової стабільності Нацбанку України Миколи Остролуцького, треба вирішити проблему компенсації кредитної ставки.

Нагадаємо, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» фактично розрахована на кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу, які мають річний дохід до 100 мільйонів гривень. Такі позики можуть надаватися терміном до п’яти років у обсязі до 3 мільйонів гривень. Таку програму компенсує держава. Згідно з цією програмою, передбачено щоквартальну компенсацію відсоткової ставки. Однак її розмір залежить від кількості робочих місць, які створюватиме підприємець.