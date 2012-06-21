Команда дизайнерів «Агенти змін» розробила дизайн єдиного електронного квитка для проїзду в наземному громадському транспорті. Дизайнери вирішили пофантазувати, як виглядатиме е-квиток, після того, як «Київпастранс» почав встановлювати валідатори й заявив, що планує відмовитись від паперових квитків. Оскільки інформації про е-квитки не багато, автори виходили з того, що це буде єдиний квиток і діятиме він в усіх видах транспорту, як це відбувається в усіх європейських містах із розвиненою транспортною мережею.
«Агенти змін» зробили квиток для наземного транспорту за зразком створеної ними раніше проїзної картки київського метро. Жовтий колір обрали, оскільки зараз він домінуючий серед громадського транспорту в Києві.
Лицьову сторону прикрашає сітка вулиць центру Києва – Майдану Незалежності, Європейської площі та Хрещатика. На білій смузі розміщено логотипи шести видів транспорту: метро, трамвай, автобус, тролейбус, фунікулер та міська електричка.