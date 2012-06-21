Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС, які провели саміт у Люксембурзі, домовилися про запровадження обмежувальних заходів проти влади Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального й проти влади Білорусі через грубі порушення прав людини. Після зустрічі міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас написав у своєму Твіттері: «Ми домовились про запровадження санкцій проти тих осіб, які, на нашу думку, відповідальні за ці порушення міжнародного права».

Минулого тижня саме Гайко Маас та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан заявили, що розкажуть своїм європейським партнерам про висновки міжнародної Організації із заборони хімічної зброї, яка мала дати остаточну відповідь, якою саме отрутою намагалися вбити Олексія Навального, і відповідно до висновків експертів зроблять свої пропозиції, кого і яким чином карати за цей замах на вбивство.

Як відомо, висновок ОЗХЗ розвіяв остаточні сумніви, бо експерти заявили, що російського опозиціонера було отруєно нервово-паралітичним агентом групи «Новічок», який могли виготовити лише у Росії. Під час обговорення санкцій проти Росії жоден з міністрів не висловився проти їх запровадження. Про це під час онлайн пресконференції після закінчення зустрічі заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. У санкційному переліку опиняться шість громадян Росії та одна установа.

Щодо Білорусі, де досі тривають масові протести проти сфальсифікованої перемоги Олександра Лукашенка на президентських виборах 9 серпня, тому європейські дипломати вирішили схвалити новий санкційний перелік. І у ньому може опинитися сам Лукашенко. Під час формування першого пакету санкцій проти 40 представників білоруської влади, який було схвалено на початку жовтня, у ЄС вирішили до «чорного списку» Олександра Лукашенка не включати, мотивуючи це необхідністю підтримувати діалог з офіційним Мінськом. Проте після останнього жорстокого розгону білоруськими силовиками акції протесту у Брюсселя таки урвався терпець. Тому, за словами Жозепа Борреля, міністри ЄС «дали своє політичне зелене світло для підготовки наступного санкційного пакету, який включатиме й Олександра Лукашенка».

«Це рішення стало відповіддю на ситуацію, що розвивається в Білорусі», – сказав Жозеп Боррель журналістам. Він зазначив, що серед причин такого кроку – «непропорційна реакція білоруської влади на демонстрантів», відмова Мінська вести діалог та сприяти ОБСЄ.

Запровадження першого пакету санкцій проти влади Білорусі у ЄС обговорювали дуже довго, оскільки цей процес гальмував Кіпр, який наполягав на одночасному запровадженні обмежувальних заходів проти Туреччини. Проте цього разу процес запровадження санкцій буде набагато швидшим. «Структурні перешкоди для запровадження санкцій подолано», – констатував головний дипломат ЄС.