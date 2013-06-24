Прем’єр­міністр Юлія Свириденко разом із членами уряду провела термінову координаційну зустріч групи G7+ з питань енергетичної підтримки України.

«Поінформували партнерів про ситуацію в енергетичному секторі України, а також актуальні потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. Висловила вдячність нашим партнерам за вже надану допомогу й ту, яка надійде в нашу країну найближчим часом», — повідомила очільниця уряду.

За її словами, партнери оголосили та підтвердили надання нових пакетів підтримки, які містять понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики України, зокрема: Європейський Союз — 447 генераторів; Італія — я10 млн до фонду та ще додаткові я50 млн закладено в бюджет на 2026 рік; Литва — 90 генераторів; Нідерланди — я23 млн на фінансування закупівлі газу, ремонт електростанцій та постачання генераторів і кабелів; Німеччина — я60 млн підтримки та додаткове обладнання, яке охоплює 33 когенераційні установки, 15 мобільних гібридних генераторів, 300 фотоелектричних установок, 375 акумуляторних батарей, 31 котельну установку, 45 одиниць будівельної техніки та 10 бойлерів; Сполучене Королівство — майже я23 млн до фонду; США — понад $400 млн на гуманітарні проєкти підтримки українців цієї цими; Франція — понад 100 генераторів загальною потужністю 13 МВт; Японія — 140 генераторів малої й середньої потужності, 60 малих і середніх трансформаторів та обладнання для ремонтних робіт, 2 когенераційні установки, 13 комплектів частотних перетворювачів.

Юлія Свириденко запросила учасників зустрічі відвідати Україну, щоб на власні очі побачити наслідки російських обстрілів та їхній вплив на життя наших людей.

Європейський Союз передає 447 генераторів для столиці та прифронтових громад. Постачання здійснюють через Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації (ERCC) Європейської комісії із резервів rescEU (Польща) та реалізують у співпраці з Червоним Хрестом України. Загалом допомога містить 445 генераторів малої потужності та два генератори великої потужності загальною вартістю 3,7 млн євро.

Отримане обладнання Міністерство розвитку громад та територій України у взаємодії з Червоним Хрестом розподілить між Києвом та прифронтовими громадами для підтримки послуг з тепло­ та водопостачання, зокрема у навчальних, соціальних та медичних закладах, укриттях і пунктах обігріву. Загалом його призначено для столиці, Київської, Донецької, Запорізької, Чернігівської, Харківської, Херсонської, Одеської, Сумської та Миколаївської областей.

«Атаки росії на енергетичну інфраструктуру України, що тривають, навмисно позбавляють цивільне населення тепла, світла та базових послуг посеред зими. Навіть під час війни люди повинні мати можливість жити з гідністю. Завдяки залученню генераторів з резервів rescEU Європейський Союз вкотре демонструє солідарність з українським народом і допомагає підтримувати роботу життєво важливих служб тоді, коли вони потрібні найбільше», — заявила комісар з питань готовності, управління кризовими ситуаціями та рівності Аджа Лябіб.

Обладнання прибуде в Україну впродовж тижня.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство розвитку громад та територій