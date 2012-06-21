Європейський Союз розширив санкції проти Росії за спорудження Керченського мосту. Зокрема Рада ЄС додала двох осіб і чотири організації до переліку осіб і компаній, проти яких застосовують обмежувальні заходи у зв’язку з діями, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України. Загалом санкції застосовуються проти 177 осіб та 48 компаній. Вони передбачають замороження активів та заборону в’їзду. Нові санкції схвалено з урахуванням ролі цих фізичних і юридичних осіб у спорудженні мосту і залізничних шляхів, які з’єднали Росію з тимчасово окупованим Кримським півостровом через Керченську протоку.

«Європейський Союз не визнає незаконної анексії Криму й міста Севастополь Російською Федерацією і засуджує російське порушення міжнародного права. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України», — цитує УНІАН повідомлення РЄ.

В Офіційному журналі ЄС ідеться, що санкції набувають чинності з моменту публікації інформації про них.