Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
У Бельгії протягом першого тижня осені й роботи шкіл рівень захворюваності на коронавірус зріс на 13%. За офіційними даними, щодня у країні фіксують у середньому майже 502 нових хворих. Так зване репродукційне число у Бельгії становить 1,26, а це означає, що один хворий заражає більш ніж одну особу, отже епідемія у країні продовжує наростати.
Не ліпша картина і у Франції, де Париж і курортні регіони півдня країни визнано урядом червоною зоною. До неї віднесли також і регіон Ельзас, столицею якого є Страсбург, де традиційно відбуваються сесії Європарламенту. Попри те, що французька влада намагалася запевнити функціонерів ЄС, що вживатиме найсуворіших заходів із охорони здоров’я євродепутатів, керівництво Європарламенту ухвалило рішення не відкривати у Страсбурзі нову сесію цього політичного сезону, яка мала розпочатися 14 вересня, а провести її у Брюсселі. Депутати зможуть брати участь у засіданні як фізично, так і віддалено, як вони це робили упродовж більшої частини цього року. Це рішення оголосив президент ЄС Давід Сасоллі.
«Звичайно, усі ми розчаровані таким рішенням, але мусом брати до уваги, що відрядження європарламентаріїв і їхніх помічників до Страсбургу може стати причиною для карантину усього персоналу ЄП у Брюсселі», – пояснив це рішення Давид Сасоллі. Хоча Бельгія досі класифікує Ельзас як помаранчеву зону, проте внутрішні правила Європарламенту зобов’язують усіх, хто звідти повернувся, перебувати на карантині протягом 14 днів. Ці правила, щоправда, не поширюються на євродепутатів. Сасоллі пообіцяв, що «Європарламент неодмінно повернеться до Страсбурга, це стане можливо щойно пандемія піде на спад». У відповідь державний секретар Франції з європейських справах Клеман Бон і мер Страсбурга Жанна Барсегян сприйняли це рішення «із жалем». У своїй заяві вони ще раз наголосили, що доклали багато зусиль для заходів, які могли б забезпечити проведення сесії ЄП.
Проте ця історія не така проста, як може здатися. Адже угоди ЄС передбачають, що Європарламент проводитиме щороку щонайменше 12 пленарних засідань у Страсбурзі. У 2020 році там провели лише два, а за місяці, які залишилися, практично неможливо провести ще планові десять. Тим більше ніхто не може передбачити, коли пандемія коронавірусу почне спадати.