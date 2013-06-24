Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжує налагоджувати співпрацю з експертними організаціями та профільними спільнотами. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні, 11 серпня, команда Міністерства на чолі з Міністром Олексієм Соболевим провели зустріч із представниками понад 30 екологічних спілок, асоціацій та громадських організацій. Мета – почути ідеї, зауваження, застереження спільноти, визначити ключові напрямки, над якими працюватиме команда міністерства у напрямку захисту довкілля.

Олексій Соболев, зокрема, представив учасникам зустрічі заступників Єгора Перелигіна, який буде опікуватися формуванням державної політики у сфері лісів, розвитком надрокористування та управлінням відходами, та Ігоря Зубовича, який відповідатиме за напрямок захисту природи, екоконтролю, контролю за викидами та природно-заповідний фонд.

Водночас, за словами Олексія Соболева, у Міністерстві зосереджені на тому, аби зберегти фаховий кадровий потенціал реорганізованого Міндовкілля у структурі об'єднаного відомства.

Звертаючись до учасників зустрічі, Міністр відзначив професійність, небайдужість та активність екологічною спільноти в Україні та прокоментував застереження експертів щодо реорганізації Міндовкілля та створення об'єднаного міністерства.

«Єдина структура Міністерства дозволяє ефективніше управляти державними активами та ресурсами, залучати міжнародне фінансування, цифрові сервіси. Екологія – важлива частина наших політик. І вона не буде осторонь. Ми хочемо максимально активізувати інвестиції в екологічні проєкти, зокрема, в рамках Ukraine Investment Framework, і це також частина наших зобов'язань перед міжнародними партнерами», – зазначив Олексій Соболев.

Міністр зазначив, що одним з ключових завдань наразі є євроінтеграційна робота, зокрема, у напрямі захисту довкілля. Важливою є також циркулярна економіка, розвиток інвестицій у зелене відновлення України і реформа зрошення – вона вкрай необхідна для південних областей, які постраждали від підриву окупантами греблі Каховської ГЕС.

Представники екологічної спільноти своєю чергою звернули увагу на тему реформи поводження з відходами, ситуацію з охороною лісів, забудовою високогірних полонин, екологічні виклики, пов’язані з повномасштабним вторгненням росії тощо.

За підсумками зустрічі Міністр закликав учасників до конструктивної роботи у спільних робочих групах, підкресливши, що об'єднання міністерств в єдиний виконавчий орган дозволить оперативно, узгоджено та обґрунтовано ухвалювати рішення в інтересах та за згоди усіх стейкхолдерів.