ЄС долучається до реалізації п’ятирічної програми підтримки енергоефективності в Україні й братиме участь у співфінансуванні Фонду енергоефективності. Внесок наших закордонних партнерів становить 50 мільйонів євро. Майже одразу по завершенні засідання уряду віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко і делегація Європейської комісії підписали відповідну угоду.
«Фонд енергоефективності стає реальним інструментом реалізації проектів енергозаощадження та енергозбереження. Вже за 3—5 років очікуване заощадження газу завдяки енергомодернізації становитиме 7—10 мільярдів кубометрів, зменшення витрат на закупівлю палива сягне 3 мільярдів доларів. Плюс нові технології споживання, нові виробництва й нові робочі місця», — так відгукнувся на підписання документа Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбук. «До кінця цього року ми маємо не тільки запустити Фонд енергоефективності, а й ухвалити необхідні підзаконні акти, щоб у 2019 році фонд запрацював на повну силу», — наголосив Геннадій Зубко.